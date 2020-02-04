محافظ خميس مشيط يزور مشروع مستشفى خميس مشيط المركزي المتعثر

محمد بن طحيطح(صدى):

قام سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط صباح اليوم الثلاثاء يرافقه أعضاء المجلس المجلس المحلي بالمحافظة بزيارة تفقديه لمشروع مستشفى خميس مشيط المركزي وكان في استقبالة ممثلي الشركة المقاولة والمهندسين الإستشاريين للمشروع وممثل إدارة المشاريع بالشؤون الصحية بمنطقة عسير ومدير مستشفى خميس مشيط العام بالنيابة وفي بداية الزيارة إجتمع سعادته وأعضاء المجلس المحلي مع مهندسين المشروع والشركة المقاولة حيث تمت مناقشة سير العمل وتطور المشروع والعقبات في تأخره واستعرض الجميع مراحل إنشاء المشروع والمواد التي تم توريدها لإستكمال المشروع والتي بلغ نسبة الإنتهاء منها قرابة 50% ، هذاوقد ذكر سعادته بأن سمو أمير المنطقة عودنا بمتابعة المشاريع في المنطقة والإتصال المباشر على المسؤولين في الوزارات المعنية لإعتماد المشاريع وقد حدثت في وقت سابق في مشاريع المنطقة ووجه سعادته مقاول ومهندسي المشروع بسرعة إنجاز المستشفى بعد ذلك تجول سعادته وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة خميس مشيط على مرافق المستشفى واطلع الجميع على ما تم إنجازه.

كما أكد بأن الدولة حفظها الله حريصة جدا على إكتمال وإنهاء المشاريع ومتابعتها من قبل المسؤولين .