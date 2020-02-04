نائب إيراني يؤكد كذب بلاده المتعمد بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

طهران (صدى):

صرّح عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي، بهرام بارسائي، بأن منظمة الطيران الإيرانية كانت على علم بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية منذ البداية لكنها كذبت عمدًا.

وقال بارسائي: « التسجيلات الصوتية لدى برج المراقبة للطيران في طهران يؤكد أن منظمة الطيران الإيراني كانت على علم بتحطم الطائرة وسبب إسقاطها».

وأَضاف: « خبراء منظمة الطيران ولجنة تحطم الطائرة استعجلوا في الحديث عن أسباب الحادث، وكانوا يكذبون ويتحدثون بذلك عن قصد وبشكل غير قانوني؛ ما أضر بثقة الجمهور ومصداقيته في منظمة الطيران».

يذكر أن القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني كانت قد اعترفت بعد 3 أيام بإسقاط الطائرة الأوكرانية في الثامن من يناير الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني الدولي.

ودعا النائب الإصلاحي، مجلس الأمن القومي الإيراني إلى «التدخل ورفع شكوى ضد منظمة الطيران المدني بسبب نشرها معلومات خاطئة عن أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية».

من جانبه، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما تقدمت به الحكومة الإيرانية بشأن دفع تعويضات عن الضحايا، مؤكدًا أن بلاده ستقدم ملف الطائرة المحطمة بطهران إلى المحكمة الدولية.