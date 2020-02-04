أمانة عسير تنجز 45 ٪ من مشروع سما أبها بأكثر من 13 مليون ريال

محمد بن طحيطح(صدى):

تواصل أمانة منطقة عسير أعمالها بمشروع سما أبها، وذلك من خلال جهودها المتواصلة لاستكمال الحدائق الغربية من المشروع عبر خطط تأهيلية تم وضعها مسبقًا بدقة وذلك لضمان جودة تنفيذ الحدائق بتكلفة بلغت نحو 13.420مليون ريال.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد بلغت نسبة الإنجاز في الحدائق الغربية والتي تأتي ضمن مشروع سما أبها ما يقارب 45% .

وأشار الحميدي إلى أن الأمانة حريصة على إنشاء حدائق حضرية سواء في مشروع سما أبها أو الحدائق العامة في مدينة أبها، لما في ذلك أهمية اجتماعية وبيئية واقتصادية، واستدامة للحدائق من خلال زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات، تماشيا مع مبدأ الاستدامة للمحافظة على جاذبية الحدائق من حيث التصميم، ومواكبتها للتخطيط العمراني .

الجدير بالذكر أن مشروع سما أبها يعد من المشاريع الحيوية التي تقوم أمانة منطقة عسير على تنفيذه ، ليكون أحد أهم روافد الترفيه و السياحة في مدينة أبها وأبرز الحدائق جاذبية لزوار و أهالي المنطقة.