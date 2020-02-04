مساعد وزير العمل يجري جولة تفقدية على المراكز والفروع التابعة للوزارة بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

قام معالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية م.محمد بن ناصر الجاسر، بزيارة تفقدية للفروع والمراكز التابعة للوزارة بمنطقة عسير، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل، والاطلاع على ابرز الجهود القائمة ،ورافق م.الجاسر خلال الزيارة المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أ.ياسر البابطين، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ‏بمنطقة عسير حسين المري.

وذكر م.الجاسر أن هذه الزيارة تأتي للوقوف ميدانيًا على ما تقدمه تلك الفروع من خدمات تأهيلية وتنموية واجتماعية وعلاجية للنزلاء ومراجعيها، والاطلاع على كافة العقبات التي تواجههم، ونوه على أهمية بذل الجهود من أجل تقديم كافة الخدمات التي تسهم في تحقيق ما تهدف إليه الوزارة.

يذكر أن هذه الزيارة شملت فرع الوزارة بالمنطقة، ودار الملاحظة الاجتماعية بأبها، ودار التربية الاجتماعية للبنين، ووحدة الحماية الاجتماعية، ومركز التأهيل الشامل، ومكتب الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الوقوف على المباني التابعة للوزارة والتي مازالت تحت الإنشاء.