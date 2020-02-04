تعليم سراة عبيدة يكرم الطلاب المتفوقين وأبناء الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى سعادة محافظ سراة عبيدة أ: محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري حفل تكريم الطلاب المتفوقين وأبناء الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي في تعليم سراة عبيدة للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ وذلك بحضور سعادة مدير التعليم بالمحافظة د. حسن العلكمي وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبي التعليم بسراة عبيدة،

حيث بدأ الحفل الذي قدمه الطالب عبدالرحمن محمد آل دهامر، بعرض مرئي ثم النشيد الوطني تلاه آيات عطره من كتاب الله الكريم، عقب ذلك قدم سعادة مدير التعليم كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بسعادة المحافظ والحضور الكرام وهنأ الطلاب المتفوقين على تميزهم وتفوقهم الدراسي موجهًا لهم نصائح تربوية تهدف إلى تعزيز مالديهم من همم وإرادة، كما شكر أولياء أمورهم معتبرًا دورهم في متابعة أبنائهم من أهم أسباب النجاح والتفوق، كما أشار إلى أنهم بناة المستقبل، موجهًا شكره وتقديره لقسم التوجيه والإرشاد واللجان العاملة في الحفل وداعيًا الله لولاة أمرنا بالتوفيق والسداد ولوطننا الغالي بدوام الأمن والاستقرار ولجنونا البواسل بالثبات والنصر، كما قدم شكره وتقديره للداعم الرسمي لهذا الحفل (شركة كارديال) على ماقدموه من دعم سخي لهذه الفئة الغالية التي تستحق بلا شك مثل هذا التكريم والاحتفاء.

عقب ذلك شاهد الحضور فقرة (رسائل للطلاب المتفوقين) واستمعوا لقصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعر الأستاذ عبدالله آل مصلح مدير الإشراف التربوي بالإدارة، بعدها ألقى الطالب باسل سعد آل زخنون كلمة الطلاب المتفوقين، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للطلاب المتفوقين ثم المسيرة التي وقف فيها الحضور تكريمًا لهؤلاء الطلبة محيين إياهم ورافعين هممهم لبذل مزيد من الجد والاجتهاد، عقب ذلك ألقى راعي الحفل كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الطلاب على تفوقهم الدراسي مباركًا لهم ولأسرهم هذا التميز الذي نالوا من أجله هذا التكريم المستحق، كما شكر للتعليم دوره البارز في دعم هذه الفئة، وفي نهاية الحفل تسلم الطلاب والمشاركون والمدارس المتميزة والمرشدون تكريمهم من المحافظ ومدير التعليم وسط مشاعر فرح وابتهاج بهذا الإنجاز الذي حققوه