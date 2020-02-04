غاريث بيل «وغد» ريال مدريد

وكالات(صدى):

انتقدت بعض جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، غياب غاريث بيل عن المباريات وحالة اللامبالاة التي ضربت اللاعب منذ قدومه إلى الملكي.

وكانت جماهير الريال، تُعول على «بيل» ليكون خليفة كريتسيانو رونالدو، إلا أن إحصائياته تكشف عن حصوله على 431 يوما إجازة منذ انضمامه لريال مدريد، وغيابه عن 101 مباراة.

من جانبه، علّق الإعلامي راؤول فاريلا على الأمر قائلًا: «يعتبره الكثيرون بطلا لكن في المقابل يراه الكثيرون أيضا لا يستحق ما وصل إليه، بل يعتبرونه وغدا».

وشهد تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسبانية في جدة، غياب غاريث بيل بسبب الإصابة، كما غاب عن ديربي مدريد الأخير أمام أتلتيكو في الليغا.

وكان بيل، قد تدرب خلال الأسبوع، بعد تعافيه من إصابة خفيفة بالكاحل، لكن ريال مدريد لم يتأثر تقريبا بغيابه؛ إذ أنه لم يخسر مبارياته الأخيرة.