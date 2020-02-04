خطوات يجب اتباعها إذا علق مثبت سرعة السيارة

متابعات ـ أميرة خالد(صدى):

يعتبر مثبت السرعة في السيارة ميزة مهمة جداً في القيادة خاصة بالمسافات الطويلة، ولكن قد يعلق في بعض الأحيان.

وفي حالة علق مثبت السرعة فعليك التزم الهدوء لكي لا تعرض سيارتك والركاب إلى الخطر وشغّل الأضواء التحذيرية

وضع القير على الحياد وهو الوضع N، وأطفيء السيارة وأعد تشغيلها عدة مرات لإعادة تنشيط الكمبيوتر وإلغاء عمل مثبت السرعة

وبدّل القير من وضعية N إلى وضعية D مع الضغط على الفرامل لإيقاف السيارة، ولو لم ينجح ذلك، تمسّك بالمقود واضغط على المكابح بقوة، وإن لم تستجب السيارة ارفع فرامل اليد تدريجياً مع التمسك بالمقود لكي لا تنحرف السيارة وافتح النوافذ بالكامل لكي تقلل السرعة.