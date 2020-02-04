أثينا تٌرسل صواريخ «باترويت» للمملكة لتأمين مصادر الطاقة

وكالات(صدى):

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية؛ستيليوس بيتساس، اليوم الثلاثاء، إن أثينا سترسل بعضًا من صواريخها الدفاعية “باتريوت” للمملكة .

وأوضح ” بيتساس ” إن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وستنشر اليونان الصواريخ؛ لحماية منشآت بنى تحتية على صلة بقطاع الطاقة تعد غاية في الأهمية، وفقًا للمتحدث باسم الحكومة اليونانية.

وأضاف: نشر هذه الصواريخ يساهم في حماية أمن مصادر الطاقة، ويعزز صورة بلدنا كعامل مساعد على الاستقرار الإقليمي ويوطد علاقتنا مع السعودية“، مضيفا أن ”المحادثات بشأن هذه الخطوة بدأت في أكتوبر“.

وتابع:الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا جزء من هذه المبادرة التي قد تنضم إليها إيطاليا أيضا.

وأكد على أن تلك المنظومة، كونها منظومة دفاعية، لا تشكل تهديدًا للدول الأخرى في المنطقة.

ويأتي الإعلان عن إرسال الصواريخ للسعودية، فيما يجري رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس جولة في الشرق الأوسط؛ لإجراء محادثات بشأن الاستثمار مع الحكومتين السعودية والإماراتية.