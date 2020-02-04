انطلاق الحملة الإعلامية للتوعوية بفيروس كورونا بتعليم الطائف

بدرية المالكي(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارتي الشؤون الصحية المدرسية، والعلاقات العامة والإعلام الحملة الإعلامية التوعوية للوقاية من فايروس كورونا الجديد.

ودعا المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال وأندية الحي إلى أهمية تكثيف التوعية الصحية، وإيصال رسالة توعوية للمنازل والوسط المحيط، مؤكدًا على أهمية إبراز الجهود إعلاميًا، ومضيفًا أهمية الاستفادة من المادة التوعوية الصادرة من وزارة الصحة، و أهمية الالتزام بما جاء بها؛ للوقاية من المرض، والحفاظ على صحه الجميع.