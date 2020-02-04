الجوني لرواد النشاط: اسهموا في حيوية المجتمع

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، على ضرورة تكييف برامج الأنشطة الطلابية وأندية الأحياء ، لتلبي احتياجات الطلاب والطالبات ، والمجتمع المحيط ، ورؤية الوطن لاسيما ما يتعلق بحيوية المجتمع ، مشددا على ضرورة إيجاد حراك اجتماعي ، وعقد شراكات تسهم بشكل فاعل في تحقيق الأهداف المنشودة ،وفقا لتطلعات قيادات الوزارة .

جاء ذلك خلال رعايته أمس للقاء رواد ورائدات النشاط ومشرفي ومشرفات المجالات في أندية الحي ، تحت شعار ” رؤيتنا نحو التغيير “، بتنظيم من إدارتي نشاط الطلاب والطالبات ،وبحضور 340 رائدا ورائدة ،وذلك على مسرح الإدارة .

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن خطط إدارتي النشاط لتطويع البرامج بما يتوافق مع المرحلة الحالية ، وإشراك رواد ورائدات النشاط ، والطلاب والطالبات في إعداد الخطط السنوية للنشاط الطلابي ، إضافة إلى تنمية المواطنة والانتماء وتعزيز المسؤولية المجتمعية لتمكين جيل منتج متوازن وفعال ومنافس .