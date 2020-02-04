تعليم النماص فوق السحاب في مهرجان أندية الحي

نورة الشهري(صدى):

في ليلة من ليالي الإبداع و العطاء أُقيم مهرجان أندية مدارس الحي بتعليم النماص يوم أمس الاثنين الموافق ٩/ ٦/ ١٤٤١ وسط حضور جماهيري كبير و بمشاركة ما يزيد عن (١٢)جهة حكومية و أهلية تحت رعاية سعادة مدير تعليم النماص أ.عمر بن هجاد الغامدي بمول السروات بمحافظة النماص.

وقد تنوعت الفعاليات من مسابقات ترفيه و معارض متعددة و عيادات طبية توعوية وخدمية إضافة لمعرض للتراث الشعبي و عروض مرئية جاذبة وبمشاركة العديد من الفرق التطوعية .

وقد تخلل المهرجان سحوبات مميزة شملت شاشات عرض و درجات هوائية وأطقم ذهب وقد أشاد سعادة مدير التعليم أ. عمر بن هجاد الغامدي بالجهود المبذولة و قدم الشكر لجميع الجهات المشاركة و فريق العمل المبدع المنظم للمهرجان الذي جعل من مساء النماص كرنفال من المتعة و السعادة لجميع الحضور.