الأمير سطام بن خالد: المدينة الإعلامية بالرياض ستطور الصناعة الإبداعية المستقبلية

عادل الحربي(صدى):

أعرب الأمير سطام بن خالد آل سعود، اليوم الثلاثاء، عن سعادته الكبيرة لإنشاء المدينة الإعلامية في العاصمة الرياض؛ مما سيؤثر بالإيجاب على مستقبل الصناعة الإبداعية.

وقال الأمير سطام بن خالد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏خبر إنشاء ‎المدينة الإعلامية في ‎الرياض خبر يسعد كل مواطن لأنها تعتبر نقلة نوعية في مجال الإعلام والمجالات الأخرى ” .

وأضاف ” ابن خالد ” أن: ” خاصة أنها تشمل قطاعات الثقافة والتقنية والتي تؤثر بشكل مباشر على الصناعة الإبداعية المستقبلية وسيكون أخي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيس مجلس إدارتها ” .

وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قد أعلن أنه وقع مع جيري لي، العضو المنتدب في صندوق eWTP Arabia الاستثماري وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، على تأسيس مقر جديد للصندوق في ‎المدينة الإعلامية.