اقتراح بقصر المهور على الفتيات اللائي يرفضن سوق العمل

علي القحطاني(صدى):

اختلف المواطنون في قيمة المهر المعقول الذي يجب أن يُقدمه الخاطب للفتاة التي يريد أن يتزوجها، فيما أكد البعض أن الفتيات يطلب أرقامًا كبيرة مهر لهم.

يأتي ذلك على خلفية الضجة التي أحدثتها بدور البراهيم بسبب إعلانها قيمة مهرها وهو مليون ريال مقبوض بعد تقارير تحدثت بأنه مهرها لم يتجاوز الـ70 ألف.

ودشن نشطاء هاشتاق «كم المهر المعقول»، إذ أكد البعض أنه المعقول يكون بالاتفاق بين الشاب والفتاة، ولا يوجد قيمة محددة له.

واقترح أحد المغردين قائلًا: «أرى أن يكون المهر مقصور فقط على البنات اللي ترفض سوق العمل وتعيش تحت ظل زوجها وهو اللي يعولها. أما الموظفات فالمهر يكون رمزي وكل شخص يتكفل بالجزء الخاص به وكافة الالتزامات قبل وبعد الزواج. الحقيقة من الظلم للرجل أن يتكفل بكل شيء في ظل هالظروف ».

وأشار بعض الرجال إلى أن هناك أرقامًا خيالية يطلبنها الفتيات، تصل إلى 80 أو 90 أو 100 ألف ريال، فيما أوضح بعض الفتيات أن المعقول يكون بنحو 50 ألف ريال.