بالفيديو.. تركي يعتدي على مواطن أثناء زيارته لتركيا

أنقرة(صدى):

كشف مقطع فيديو عن لحظة اعتداء ملاكم تركي على مواطن أثناء زيارته لتركيا؛ حيث كانا يتحدثان سويًا وفجأة أخذ التركي يضرب الشاب الذي كان يسجل مقطع الفيديو.

وتواصل تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان ممارسة الانتهاكات والاعتداءات ضد الشعوب العربية بشكل سافر؛ بينما هناك تحذيرات من السفر إلى تركيا التي أصبحت بؤرة مشبوهة تمثل خطرًا كبيرًا على العرب.