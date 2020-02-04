بالفيديو.. تركي يعتدي على مواطن أثناء زيارته لتركيا
كشف مقطع فيديو عن لحظة اعتداء ملاكم تركي على مواطن أثناء زيارته لتركيا؛ حيث كانا يتحدثان سويًا وفجأة أخذ التركي يضرب الشاب الذي كان يسجل مقطع الفيديو.
وتواصل تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان ممارسة الانتهاكات والاعتداءات ضد الشعوب العربية بشكل سافر؛ بينما هناك تحذيرات من السفر إلى تركيا التي أصبحت بؤرة مشبوهة تمثل خطرًا كبيرًا على العرب.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33336 ] نشر منذ 1 ساعة
المقطع حق الامريكي المعتدي على الفتاتين في القطار
اما بالنسبه لشاب اللي مسافر لتركيا فيستاهل ما جاه من الملاكم التركي
اسير الصمت[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 54 دقيقة
قلت لكم الكاتب اليوم والمحرر فاصل الفيوز المقطع حق الامريكي