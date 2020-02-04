حملة وزارة البيئة بالطائف الإرشادية الزراعية للتوعية والإرشاد عن تقليم العنب

حامد العمري(صدى):

انطلقت صباح هذا اليوم من مقر مكتب الوزاره بالطائف الحمله التوعوية عن التقليم وفوائده وذلك في مزرعة المواطن /سفران الثبيتي ببني سعد مع المرشدين الزراعيين في قسم الإرشاد بالتعاون مع المهندس إبراهيم منصور من شركة الحميدي الزراعيه مع مجموعه من المزارعين وتخلل الزياره شرح من رئيس قسم الإرشاد المهندس / زهير السليماني عن أهمية التقليم للعنب ومواعيده وطرقه.

وتحدث المهندس السليماني أن عند التقليم يجب إزالة الفروع والاغصان التالفه والميتة والتخلص من الفروع الضعيفه. ويعمل على تقويتها وتجديدها.

كما يعمل التقليم على تحسين المظهر الجمالي للشجره.

كما يساعد التقليم على سرعة النمو.

ويعمل على تهوية الشجره ودخول كميات كافيه من ضوء الشمس لداخل الشجره مما يقلل من ظهور أمراض فطريه وحشريه.

وهناك بعض النصائح والإرشادات قبل القيام بالعمليات الزراعيه ومنها:

يجب اختيار الموعد الصحيح لعملية التقليم وهو يبدأ تقريبا مع بداية شهر يناير.

يجب إزالة جميع السرطانات أسفل الأشجار بالكامل

يجب أن تكون الأدوات والمقصات معقمه ونظيفه حرصا على عدم انتشار الأمراض مابين الأشجار أثناء عمليات التقليم

بعد عمليات التقليم يفضل أن ترش الأشجار بمبيد حشري فطري.

وقد لوحظ عند الزياره وجود بعض الامراض الفطريه والإصابات الحشريه على أغصان العنب والتين والخوخ فى المنطقة المستهدفه بالزياره تم إعطائهم الحلول والنصائح اللازمة وذلك للتخلص منها.