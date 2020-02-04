بالفيديو.. لحظة مقتل رجلين أثناء محاولتهما منع الاعتداء على فتاتين

واشنطن(صدى):

شهدت ولاية أوريغون الأمريكية، قيام شخص عنصري بقتل رجلين طعنا، بعدما حاولا منعه من الاعتداء على فتاتين، إحداهما ترتدي الحجاب وأخرى يهودية.

وأظهر مقطع فيديو، محاولة الرجلين منع الشخص المعتدي من التعامل بعنصرية مع الفتاتين؛ ليتحول الأمر إلى عراك بين القاتل والضحيتين اللذين تلقيا طعنات قاتلة وسط ذهول ركاب القطار، وينتهي مع لقطات دخول فرق الإنقاذ إلى المقصورة بعد وقوع الجريمة.

وألقت الشرطة القبض عليه؛ فيما المحكمة وجهت إليه تهمتي القتل العمد بحق الرجلين، والتفوه بعبارات عنصرية تجاه الفتاتين، لكن محامي القاتل يجادل بأن تصرفه كان من منطلق “الدفاع عن النفس” .