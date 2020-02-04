فيديو طريف لحاكم الشارقة يُلقي شريط الاحتفال على الطلاب

أبوظبي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات سلطان بن محمد القاسمي، في موقف طريف وعفوي أثناء حفل لطلبة من رابطة خريجي الجامعة الأمريكية.

وأوضح المقطع، حاكم الشارقة وهو يلقي شريط الاحتفال على الطلاب من باب المداعبة.

يشار إلى أن سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، يشارط كل عام في احتفالات التخرج في الجامعة الأمريكية ويهنئ الخريجين والخريجات بنجاحهم.