صحة جازان: سرطان الثدي أكثر شيوعًا في المملكة

عادل الحربي(صدى):

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان، أنه ليس هناك سببًا واحدًا للإصابة بالسرطان، فقد يحدث بفعل عوامل مختلفة.

وأضافت «صحة جازان»: «ما زالت أسباب الإصابة بالسرطان مجهولة إلى حد كبير، وهناك بعض المسببات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان منها : المواد والمسرطنات الكيميائية الخلل الهرموني والطفرات الجينية العامل الوراثي».

وأشارت إلى أن «ثلث الوفيات الناجمة من السرطان تكون بسبب المخاطر السلوكية الرئيسة، وهي: السمنة، وانخفاض استهلاك الخضراوات والفواكه، وقلة النشاط البدني، والتدخين، وتعاطي الكحول».

وأكدت أنه «في المملكة العربية السعودية، سرطان الثدي هو الأكثر شيوعًا بين النساء، بينما سرطان القولون هو الأكثر شيوعًا بين الرجال».

وتابعت: «يساعد تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة على علاج الحالة ويساعد الفحص الطبي الدوري على اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة».

وأشارت إلى أنه «لا توجد طريقة محددة للوقاية من السرطان؛ لكن هناك عوامل تقلل من خطورة المرض كالامتناع عن التدخين، التغذية السليمة، ممارسة الرياضة، الوزن المثالي ».

وشرحت ستة طرق تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان، وهي: «الإقلاع عن التدخين، تجنب السمنة والمحافظة على الوزن الطبيعي، تجنب التعرض لأشعة اشمس لفترات طويلة، تناول الفاكهة والخضروات والغذاء الغني بالألياف، ممارسة الرياضة بانتظام، استشارة الطبيب عند حدوث أي تغيرات غير طبيعية بالجسم».