«كارفاخال» خارج تدريبات ريال مدريد قبل يومين من نهائي كأس الملك
كشفت مصادر عن غياب نجم ريال مدريد داني كارفاخال عن تدريبات ريال مدريد أمس الاثنين استعدادًا لمواجهة فريق ريال سوسيداد في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا .
وترددت بعض المخاوف من عدم مشاركة اللاعب في المباراه المرتقبة يوم الخميس المقبل، في ملعب سانتياجو برنابيو ، خاصةً وأن اللاعب تعرض لركلة في الساق اليمنى خلال مواجهة أتلتيكو مدريد السبت الماضي في الدوري الإسباني .
ولم تكن هذه الإصابة الأولى لنجم النادي الملكي ، إذ غاب عن فريقه في الموسم الماضي بضعة أشهر بسبب إصابة متوسطة .
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