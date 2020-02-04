«كارفاخال» خارج تدريبات ريال مدريد قبل يومين من نهائي كأس الملك

وكالات(صدى):

كشفت مصادر عن غياب نجم ريال مدريد داني كارفاخال عن تدريبات ريال مدريد أمس الاثنين استعدادًا لمواجهة فريق ريال سوسيداد في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا .

وترددت بعض المخاوف من عدم مشاركة اللاعب في المباراه المرتقبة يوم الخميس المقبل، في ملعب سانتياجو برنابيو ، خاصةً وأن اللاعب تعرض لركلة في الساق اليمنى خلال مواجهة أتلتيكو مدريد السبت الماضي في الدوري الإسباني .

ولم تكن هذه الإصابة الأولى لنجم النادي الملكي ، إذ غاب عن فريقه في الموسم الماضي بضعة أشهر بسبب إصابة متوسطة .