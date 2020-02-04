بالفيديو.. لحظة استهداف الحوثيين لمخزن أسلحة في ‎مأرب

فهمي محمد(صدى):

كشف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مخزن له في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، لصاروخ باليستي تابع لمليشيات الحوثي الإيرانية؛ حيث استهدف أحد مخازن الخردة ومخلفات الحرب بمحافظة مأرب.

وأوضح أنه يحوي المخزن كميات من الألغام والمتفجرات كان الحوثيون قد زرعوها في بعض المواقع والمناطق، وتم نزعها وتجميعها تمهيدا لاتلافها وتفجيرها؛ فيما تم احتواء الانفجارات والنيران الناتجة عن المقذوف؛ بينما أظهر مقطع فيديو نشرته قناة الحدث عن لحظة سقوط الانفجارات واندلاع النيران.