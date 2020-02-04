«الآسيوي» يؤجل مباريات الأندية الصينية في مجموعات دوري الأبطال

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تأجيل مباريات الأندية الصينية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا بسبب فيروس «كورونا».

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا يومي 11 و12 فبراير القادمين، فيما أصدر الاتحاد الآسيوي بيانا أعلن فيه تأجيل المباريات الـ3 الأولى للأندية الصينية في دور المجموعات لتُقام في شهري أبريل ومايو المقبلين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح البيان، أنه تقرر أنه في حالة إمكانية إقامة مباريات للأندية الصينية بحسب الجدول الأصلي، فإنها تقام كما هو مقرر، وبالتالي فإن مباراة تشيانجراي يونايتد التايلاندي مع بكين ستقام في الجولة الثانية يوم 18 فبراير 2020، وذلك لأن الفريق الصيني يقيم حالياً معسكراً تدريبياً في كوريا الجنوبية، وبالتالي فإنه غير خاضع لمعايير العزل الطبي.

وأكد البيان أن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ستُقام في شهر يونيو القادم، موضحًا أنه سيتم تحديد الموعد النهائي لتقييم الوضع بمدة 21 يوماً قبل إقامة أي مباراة، وإذا تقرر عدم إمكانية إقامة المباراة حسب الموعد المقترح، فإن النادي المضيف يحتاج لترشيح ملعب محايد قبل 14 يوم على الأقل من موعد المباراة.