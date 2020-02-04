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حظر توزيع مشروبات الطاقة مجانا وعبارة تحذيرية على العبوات

حظر توزيع مشروبات الطاقة مجانا وعبارة تحذيرية على العبوات
حمود العنزي(صدى):

أقر مجلس الوزراء السماح لشركات مشروبات الطاقة بالترويج لمنتجاتها ورعاية المناسبات الإجتماعية والرياضية والثقافية .

وتضمن القرار إلغاء الفقرتين الأولى والثانية من مادة الإجراءات الخاصة بالحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة .

وحظر القرار توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بكافة الفئات العمرية ، ومنع بيعها بمقاصف المدرسة أو المنشآت الحكومية أو الأندية الرياضية الحكومية والخاصة أو المطاعم .

كما تضمن إلزام الشركات بكتابة عبارة تحذيرية علي العبوات بالعربية والإنجليزية عن آثارها الضارة .


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