حظر توزيع مشروبات الطاقة مجانا وعبارة تحذيرية على العبوات

حمود العنزي(صدى):

أقر مجلس الوزراء السماح لشركات مشروبات الطاقة بالترويج لمنتجاتها ورعاية المناسبات الإجتماعية والرياضية والثقافية .

وتضمن القرار إلغاء الفقرتين الأولى والثانية من مادة الإجراءات الخاصة بالحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة .

وحظر القرار توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بكافة الفئات العمرية ، ومنع بيعها بمقاصف المدرسة أو المنشآت الحكومية أو الأندية الرياضية الحكومية والخاصة أو المطاعم .

كما تضمن إلزام الشركات بكتابة عبارة تحذيرية علي العبوات بالعربية والإنجليزية عن آثارها الضارة .