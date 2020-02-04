مجلس الوزراء يجيز نقل كفالة ذوي الإعاقة إلى الغير

الرياض(صدى):

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل قراره الخاص بعدم السماح بنقل كفالة ذوي الإعاقة إلى الغير، إلى جواز نقل الكفالة وتحميل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم.

وجاء في قرار مجلس الوزراء الآتي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 45 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانياً) من قراره رقم (229) وتاريخ 2 / 7 / 1431هـ ، وذلك بحذف عبارة “وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير” منه ، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي : “ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات المتبعة ، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة ـ إن لزم ذلك ـ إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين ، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.