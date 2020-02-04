سخرية براد بيت من قرار الأمير هاري أمام شقيقه

واشنطن(صدى):

سخر الممثل الأمريكي براد بيت، خلال الحفل الأكبر في بريطانيا، لتكريم أفلام السينما، من قضية تخلي الأمير هاري عن عائلته الملكية؛ حيث غاب عن حفل الجوائز البريطاني، وتسلمت زميلته في الفيلم، مارغوت روبي، الجائزة بدلا عنه.

وألقت روبي كلمة مثيرة للجدل كان الممثل الأمريكي قد كتبها وأوصاها بإلقائها؛ قائلة: ” براد سعيد بتحقيق هذه الجائزة.. وسيسميها هاري.. لأنه سيحضرها معه للولايات المتحدة “، في إشارة لرحيل هاري عن بريطانيا، وتخليه عن مناصبه الملكية.

وجاءت الكلمة أمام أنظار الأمير وليام، شقيق هاري، الذي تقبلها بروح رياضية ضاحكا، وسط دهشة الحضور في لندن؛ فيما اختارت جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، براد بيت، كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “ذات مرة في هوليوود”.