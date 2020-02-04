بالصور.. مزايا وسعر مرسيدس مايباخ GLS في المملكة

أميرة خالد(صدى):

ظهرت مرسيدس مايباخ GLS موديل 2021 كأفخم SUV من الصانعة الألمانية، لدى وكيل مرسيدس في المملكة، الجفالي للسيارات، بسعر 1.3 مليون ريال وعدد محدود على 12 نسخة لهذا العام؛ فيما جاء شبك مايباخ أمامي كرومي ضخم ذو 30 خط عمودي بين مصابيح LED كبيرة.

ويشمل تصميم السيارة الجديدة، منفذ تهوية سفلي أمامي ذو غطاء كرومي لامع مستوحى من طراز S-Class، غطاء محرك كبير ذو خطوط بارزة يحمل شعار نجمة مرسيدس الثلاثية الأيقوني، لمسات كرومية تحيط بكامل النوافذ والعمود وسطي والخط السفلي بالأبواب، شعار مايباخ على جانبي العمود الخلفي.

ويضم مصابيح خلفية LED متصلة بشريط كروم مع مصد كرومي كبير، لون حصري يدمج بين الأحمر الداكن والأسود مع خاط أسود فاصل بكامل طول الهيكل، جنوط 22 أو 23 إنش حصرية من مايباخ؛ فضلًا عن كسوة كاملة من جلود نابا الفاخرة لكافة المقاعد والأسطح وحتى السقف والأبواب من الداخل.

ويوجد بها نظام ترحيب خاص عبر عتبات جانبية كهربائية تنبثق للخارج مع انخفاض ارتفاع السيارة لتسهيل الركوب بعد فتح الأبواب، مقاعد مزودة بأنظمة تدفئة وتهوية وتدليك وتغيير الوضعية كل فترة بشكل تلقائي للحصول على أكثر تجربة جلوس مريحة، وسقف بانورامي كهربائي يمكن تظليله بضغطة زر.

وتتميز بزخارف خشبية داخلية من أخشاب فاخرة معتقة منذ 10 أعوام، خيار 5 أو 4 مقاعد لمستوى فائق من الرحابة، ستائر خلفية كهربائية تسمح لركاب الصف الثاني بالحصول على خصوصية تامة والتحكم فيما يمكنهم رؤيته بالخارج، إضاءة داخلية محيطية حول كافة المقاعد والأبواب عبر 64 لون مختلف بلمبات LED، ثلاجة خلفية مدمجة بالكونسول الوسطي للزجاجات المختلفة

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عازل قوي بين حقيبة الأمتعة والمقصورة للحفاظ على هدوء مساحة الركاب، ونظام مكيف متعدد المناطق للحصول على درجة الحرارة الأنسب لكل راكب، نظام MBUX الترفيهي المعلوماتي يعمل عبر شاشتين متلاصقتين أمام السائق، المقاعد الخلفية تحصل على اثنين من شاشات الترفيه الكبيرة المعلقة على المقاعد الأمامية من الخلف لمشاهدة المحتوى؛ فضلًا عن مزايا أخرى كثيرة.