تحديث «واتساب» يثير غضب المستخدمين ومخاوف من تعميمه

وكالات(صدى):

أثار التحديث الجديد لتطبيق التراسل الفوري “واتسآب ” غضب مستخدميه مطالبين بعد تعميمه بعد المشاركة فيه بضفة تجريبية .

وقال المشاركون في تحديث “الوضع المظلم “، أنه ” قبيح جداً ” وأبدوا تذمرهم منه مقارنةً بباق الوضعيات المظلمة في التطبيقات الأخرى .

كما سلطوا الضوء على مشاكل التصميم ، وأن كثيراً من مستخدمي شاشات AMOLED لن يكن بوسعهم الإستفادة الكاملة من الوضع المظلم ، حتى ولو توفير البطارية .

وكان “واتسآب ” قد أعلن عن التطبيق الجديد في نهاية 2019 ، ومن المقرر أن يدخل يز التنفيز قريباً .