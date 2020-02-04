اعلان التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجمعية العلمية للحساسات الطبية

بدر الحارثي(صدى):

‏ عقدت الجمعية العلمية السعودية للحساسات الطبية بجامعة المجمعة اجتماع جمعيتها العمومية الأول للدورة الأولى حيث تم خلالها انتخاب اعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.

و يأتي تشكيل أعضاء مجلس إدارة الجمعية بدعم من معالي مدير جامعة المجمعة د. خالد بن سعد المقرن وبمتابعة من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د. محمد بن عبدالله الشايع.

‏من جانبه قدم سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تهنئته لأعضاء مجلس الإدارة على ثقة الجمعية العمومية متمنيا لهم التوفيق وهم:

د. عبدالعزيز بن عبدالله الكثيري

د. رائد بن سليم البرادعي

د. عبدالرحمن بن محمد السليمان

اللواء د. ياسر بن حسن بابعير

د. إبراهيم بن نعمةالله أنديجاني

د. صالح بن أحمد الدهش

د. شادي بن عبدالله الشويعر

د. سارة بنت محمد اللعبون

د. عبدالله بن عثمان العامودي