محرز ينفصل عن زوجته رسميا ويدخل في علاقة عاطفية مع صديقة زميله سابقا
كشفت مصادر إعلامية بريطانية عن وقوع الطلاق بشكل رسمي بين نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز ، بعد أنباء خيانتها له .
وأكدت أن النجم الجزائري يعيش الآن علاقة عاطفية مع فتاة تدعى ” تايلور ” ابنة نجمة تليفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة “داون وارد” .
وشارت أن ” تايلور ” لم تكن لتدخل في علاقة عاطفية مع محرز إلا بعد تأكده من انفصاله رسمياً .
كما كشفت أنها كانت على علاقة سابقة بزميل محرز ،” سيرخو أغويرو ” ، وأن محرز قام بتطليق زوجته في محكمة بمنشستر .
وكان محرز قد تزوج ” ريتا ” البريطانية الهندية الأصل في أغسطس 2015 وأنجب منها ابنتين .
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