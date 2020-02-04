هلال الباحة يعلن جاهزيته نتيجة للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

إبراهيم الزهراني(صدى):

نظرا لما تشهده منطقة الباحة من التقلبات الجوية وبناءً على التنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير بمشيئة الله تعالى إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وجه مدير عام فرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة الشئون الاسعافية بالاتصال المباشر عليهم و الاتصال عبر الجهاز اللاسلكي بالعمليات والمراكز الاسعافية ورفع جاهزيتها واستعداداتها خلال الضروف الجوية وكثافة الضباب التي تمر بها المنطقة اليوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٦/١٠ من خلال التنبيهات الجوية.

وأكد بالإمكان إستقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين على الرقم الاسعافي (997) او من خلال تطبيق (اسعفني)عند حدوث أي طارئ – لا قدر الله كما وجه رسالة

واوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الاسعافية و رفع جاهزية ١٦ مركزاً إسعافياً بالمنطقة، والشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

وناشد مدير عام الفرع خالد الغامدي جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف والقيادة بحذر شديد على الطرق اوالابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الاسعافيه على أكمل وجه لمحتاجيها.

ودعا بالسلامة للجميع