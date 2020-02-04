شاهد.. اعتداءان على ناشط عراقي فضح «القبعات الزرقات»

بغداد(صدى):

تعرّض الناشط المدني العراقي حسين الكعبي، إلى اعتدائين خلال ساعات قليلة من قبل ” أصحاب القبعات الزرق ” ، وهم أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وانتشر أصحاب القبعات الزرق في الميادين العراقية، لقمع المتظاهرين المحتجين على الوضع السياسي في البلاد والرافضين للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية.

وأكد الناشط حسين الكعبي، أنه تعرضت للضرب المبرح عند الساعة 3:30 بتوقيت بغداد، ثم تعرضت لاعتداء ثاني بعد نشره فيديو يتحدث فيه عن الاعتداء الأول، حيث تعرض لطلقات نارية أصابت منزله، وبين الاعتداءين ساعات فقط.

ووجه «الكعبي» تهمة الاعتداء عليه لـ ” أصحاب القبعات الزرقاء ” الموالين لمقتدى الصدر.

يذكر أن عناصر من “القبعات الزرق” كانوا قد هاجموا بعض المعتصمين داخل خيامهم، قرب ساحة التحرير، وسط بغداد، الاثنين، ما أدى إلى إصابة عدد من الجرحى.