البرتقال للتخلص من حب الشباب وتنظيف البشرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

للبرتقال فوائد عديدة للجسم والبشرة، منها «تقوية الجهاز المناعي، وحل مشاكل الرؤوس السوداء في البشرة» إذ يحتوي على فيتامينات ومعادن هامة.

وهناك عدد من الوصفات الطبيعية التي يمكن القيام بها بواسطة البرتقال، فمثلًا يمكن الحصول على بشرة ناعمة ونضرة عبر أخذ ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال و ملعقتين من اللبن، وخلطهما ، ثم وضع المزيج على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة.

كما يساعد في التخلص من حب الشباب، عبر أخذ ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال، وإضافة قليل من الكركم، وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، ثم خلطها، ووضعها على الوجه والرقبة لمدة تتراوح مابين 5 إلى 10 دقائق، مع استخدام أي منظف للوجه أو ماء الورد.

ويمكن تنظيف البشرة من خلال أخذ ملعقة كبيرة من عصير البرتقال مع إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل وملعقة كبيرة من مسحوق الجوز، ثم إضافة 2 إلى 3 قطرات من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من ماء الورد، لعمل عجينة، ووضعها على الوجه لمدة 5 دقائق وفرك البشرة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.