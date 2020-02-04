وفاة ممرضة شابة بعد ظهور كدمات زرقاء غريبة على جسدها
مأساه حقيقة عاشتها ممرضة بريطانية شابة في أيام قليلة قبل أن تغادر الحياه بعد اكتشاف مرضها النادر والذي ظهر على شكل كدمات زرقاء بالجسم .
وفي التفاصيل ، فقد ذهبت سارة أرمسترونج “22” عام من مدينة ليفربول لأحد المستشفيات بعد ظهور تلك الكدمات الغريبة لتكتشف بعد الفحص أنها مصابة بمرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد .
ولم يمهلها عمرها وقت للعلاج بعدما وافقت على خضوعها لجلسات العلاج الكيماوي ، وتوفيت بعد أسبوع واحد من الواقعة ، تاركة ورائها طفلة لم تتجاوز العامين .
وتأثر الرأي العام في بريطانيا بالواقعة ، وقالت صديقتها : قبل موتها بليلة واحدة كنا نسهر سويا، وكانت تضحك ملء شدقيها
وأضافت :أنشأنا صحفة على الإنترنت لجمع تبرعات لتغطية نفقات جنازة سارة، التي لم تكن في الحسبان،وستذهب بقية الأموال إلى والد ابنتها لكي تعينه على رعاية الطفلة اليتيمة .
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