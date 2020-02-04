وفاة ممرضة شابة بعد ظهور كدمات زرقاء غريبة على جسدها

لندن(صدى):

مأساه حقيقة عاشتها ممرضة بريطانية شابة في أيام قليلة قبل أن تغادر الحياه بعد اكتشاف مرضها النادر والذي ظهر على شكل كدمات زرقاء بالجسم .

وفي التفاصيل ، فقد ذهبت سارة أرمسترونج “22” عام من مدينة ليفربول لأحد المستشفيات بعد ظهور تلك الكدمات الغريبة لتكتشف بعد الفحص أنها مصابة بمرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد .

ولم يمهلها عمرها وقت للعلاج بعدما وافقت على خضوعها لجلسات العلاج الكيماوي ، وتوفيت بعد أسبوع واحد من الواقعة ، تاركة ورائها طفلة لم تتجاوز العامين .

وتأثر الرأي العام في بريطانيا بالواقعة ، وقالت صديقتها : قبل موتها بليلة واحدة كنا نسهر سويا، وكانت تضحك ملء شدقيها

وأضافت :أنشأنا صحفة على الإنترنت لجمع تبرعات لتغطية نفقات جنازة سارة، التي لم تكن في الحسبان،وستذهب بقية الأموال إلى والد ابنتها لكي تعينه على رعاية الطفلة اليتيمة .