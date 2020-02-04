تحذير من طرق رائجة يستخدمها المحتالون لسرقة بياناتك المصرفية

عادل الحربي(صدى):

كشفت تقارير متخصصة، عن تحذيراتها من 6 طرق شائعة يستخدمها المحتالين لسرقة التفاصيل المصرفية عبر الإنترنت، ومنها رسائل SMS قصيرة مزيفة حول تخفيضات للشراء عبر الإنترنت.

ومن بين الطرق، تثبيت برامج ضارة في أماكن شحن الهواتف العامة باستخدام شريحة؛ حيث تقوم هذه الشريحة بنسخ بياناتك الحساسة وتثبيت البرامج الضارة على هاتفك الذكي، كلما كان متصلاً؛ فضلًا عن مكالمة من خدمة عملاء وهمية ويُطلب من العميل الحصول على تفاصيل المعاملات المصرفية مثل OTPs أو معرف المستخدم.

ويقوم المحتال باستخدام تطبيقات التحكم عن بعد التي تتيح إمكانية الوصول الكامل لهاتفك الذكي، وإرسال رابط ضار عبر SMS أو رسائل البريد الإلكتروني تطلب من المستلم مشاركة تفاصيله السرية؛ بالإضافة إلى رسائل ضارة عبر واتساب.