مدى أحقية حاملي الإقامة المميزة في امتلاك العقارات

حمود العنزي(صدى):

أكد مركز الإقامة المميزة اليوم الثلاثاء أنه يحق لحاملي الإقامة المميزة امتلاك العقارات في المملكة وفقاً للأنظمة واللوائح .

وأشارت أن امتلاك العقارات المسموح لهم يشمل العقارات السكنية أو التجارية أو الصناعية .

الجدير بالذكر أن الإقامة المميزة تمنح حامليها العديد من المزايا الأخرى مثل امكانية عمله هو وأفراد أسرته في المهن المقصورة على المواطنين في القطاع الخاص ، و الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق ، و مزاولة الأنشطة التجارية وغيرها من المزايا .