شاهد.. القبض على المرأة المتلذذة بأكل الخفاش في الصين

بكين(صدى):

كشفت الجهات المعنية في الصين، عن استمرار تجارة «اللحوم المسمومة» والخاصة بالخفافيش والثعابين والحمير والخيول والنسور والثعالب» بشكل سري في ووهان معقل انتشار فيروس «كورونا».

واكتشفت السلطات المحلية، أن التجار يقومون ببيع القوارض البرية والثعابين والغزلان، وأنهم يضعون جثث الحيوانات الممنوعة في خيام.

وأجرت الصين، حملة مداهمات على أسواق الأسواق والتي ظهر منها الفيديو الخاص بالمرأة التي تتلذذ بتناول لحم خفاش بعدما أخرجته من إناء شوربته.

وأوضحت التحريات، أن المرأة التي تُعرف باسم ” هوانج ” ، تمارس عملها من خلال خدمة الرسائل وأعلنت أنها مستعدة لتوصيل اللحوم إلى المنازل ومنها لحوم الخيول والكلاب.