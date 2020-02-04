بالفيديو.. حقيقة تسبب الجوال بضعف البصر والعمى عند استخدامه في الظلام

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور محمد قوقندي استشاري جراحة الماء الأبيض وتصحيح النظر وزراعة القرنية عن حقيقة ثلاث شائعات متداولة عن ارتداء النظارات .

وقال في فيديو توعوي له ، أن الإشاعة الأولى هي استخدام الجوال في الظلام يسبب ضعف البصر أو العمى .

وأشار إلى أنها جفاف مؤقت لأن لشخص ما يرمش بالمعدل الطبيعي ، والثاني هو الإرهاق والصداع مع التركيز الطويل وتزول تلك الأعراض مع الراحة لا أنها لا تصل لدرجة العمى .

وأضاف الإشاعة الثانية هي وجود تمارين للعين تقوي النظر وتغنيك عن النظارة ، فهي معلومة خاطئة تماماً ولو كانت موجودة لانتشرت في العالم واستغنى الجميع عن النظارات .

أما الإشاعة الثالثة ، ارتداء النظارة بشكل مستمر يحافظ على النظر وخلعها يسبب العكس ، وهي أيضاً معلومة خاطئة ولكن بالنسبة للكبار فقط ، أما الأطفال فحالتهم مختلفة .

وأشار أن ارتداء النظارة أو عدم ارتدائها لا يؤثر على ثبات النظر أو عدم ثباته أو قدرته ، فالهدف أن ترى بشكل جيد ولا يُصاب الشخص بالصداع أما غير ذلك فلا أساس له من الصحة .