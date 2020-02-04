وزير العدل يوضح إمكانية عمل المرأة كـ «قاضية» (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، عن مدى إمكانية توظيف المرأة في السلك القضائي أو أن تصبح «قاضية».

وأكد وزير العدل، أن نظام القضاء حدد شروط اختيار القاضي بصورة واضحة، وأن الجهاز القضائي عليه التقيد بالنظام، مشيرًا إلى أنهم ليست جهة سنّ قوانين .

وأفاد خلال لقائه ببرنامج «في الصورة»، أن مسؤولية الجهاز القضائي هي تنفيذ النظام وليس تشريع أو سن الأنظمة، مشددًا على أن المرأة أثبتت فعالية كبيرة خلال توظيفها في العديد من الوظائف بوزارة العدل.