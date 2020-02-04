ضبط فتاة تنشر مقاطع إباحية عبر «سناب شات» في حائل

علي العنزي(صدى):

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة حائل، اليوم الثلاثاء، القبض على فتاة كانت تظهر على “السناب شات”، وتروج لأفعال غير أخلاقية وتنشر الرذيلة في شكل ما تعتبره نصائح للفتيات صغيرات السن بالحرية غير الأخلاقية.

وكانت الفتاة تعمد إلى تحريض المتزوجات على أزواجهن في حالة عدم تلبيتهم طلباتهن؛ فيما تُقدم محتوى غير أخلاقي تَمثل في مقاطع وصور إباحية، وترتيب حفلات تحت غطاء مسميات متعددة؛ كأعياد ميلاد متابِعة من متابِعاتها، وتدعو فتيات داخل إحدى استراحات.

ومن ضمن البلاغات المقدمة ضد الفتاة؛ بأنها أصبحت تلبّي رغبات الشباب بالتواصل مع فتيات؛ سواء “تواصل خاص” أو إقامة حفلات مشتركة؛ شريطة مساهمة الشاب ودعمه لإحدى حفلاتها أو جولاتها سواء داخل أو خارج منطقة حائل.