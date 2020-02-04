بالفيديو.. لحظة وفاة رجل أمام أعين زوجته بسبب «كورونا»

بكين(صدى):

كشف مقطع فيديو مؤلم عن رجل يموت أمام أعين زوجته بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان بجمهورية الصين الشعبية.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته قناة العربية عن المشاهد المؤلمة التي شهدتها ووهان؛ فيما حذرت منظمة الصحة العالمية أمس من أن فيروس كورونا لا ينشر المرض فحسب، بل الأقاويل والشائعات والمعلومات المغلوطة أيضًا.

وأكدت المنظمة، إن تفشى الفيروس والتصدى له رافقته فوضى هائلة ووفرة كبيرة من المعلومات بعضها دقيق والبعض الآخر لا، مما يصعب على الناس العثور على مصادر جديرة بالثقة وإرشادات موثوقة عندما يحتاجون إليها.