اتحاد الكرة يحسم أزمة الفيصلي والنصر بشأن صفقة «الدوسري»

ماجد محمد(صدى):

يقترب الإتحاد السعودي لكرة القدم من حسم أزمة الفيصلي والنصر بشأن صفقة انتقال عبد العزيز الدوسري لصالح “العالمي ” .

وكشفت مصادر مقربة من اتحاد الكرة أن المسؤولين يرون أن الصفقة صحيحة قانوناً ، وأن غرفة فض المنازعات ستتولى القضية ، حيث أنها ليست من اختصاص لجنة الإحتراف .

وكانت أزمة النصر والفيصلي قد تصاعدت قبل أيام ، وهدد فهد المدلج رئيس الفيصلي بالتصعيد والشكوى ضد “العالمي ” .

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