اتحاد الكرة يحسم أزمة الفيصلي والنصر بشأن صفقة «الدوسري»
يقترب الإتحاد السعودي لكرة القدم من حسم أزمة الفيصلي والنصر بشأن صفقة انتقال عبد العزيز الدوسري لصالح “العالمي ” .
وكشفت مصادر مقربة من اتحاد الكرة أن المسؤولين يرون أن الصفقة صحيحة قانوناً ، وأن غرفة فض المنازعات ستتولى القضية ، حيث أنها ليست من اختصاص لجنة الإحتراف .
وكانت أزمة النصر والفيصلي قد تصاعدت قبل أيام ، وهدد فهد المدلج رئيس الفيصلي بالتصعيد والشكوى ضد “العالمي ” .
إقرأ أيضاً :
بريتز[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
اتحاد الكره يحسم ازمة الفيصلي والنصر
وفي التفاصيل يقترب اتحاد الكرة من الحل ههههههههههههههه
وش بلاك يا ماجد محمد متحامل على النصر وتبحث عن اي اثاره ضد النصر ومحاولة تضخيم وتصعيد الامور
ياخي شجع فريقك في بيتك لكن في عملك انصف بارك الله فيك
طبعا في كثير من اخبارك ليس في هذا الخبر فحسب .