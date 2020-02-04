فيديو قديم لولي العهد يتحدث في الأمم المتحدة عن الأفكار العابرة للحدود

نايف السالم(صدى):

على خلفية الحملة المشبوهة ضد المملكة خلال الأيام الماضية، فقد تحدَّث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في الأمم المتحدة قبل عامين.

وأوضح مقطع فيديو، تصريحات سمو ولي العهد في الأمم المتحدة قبل عامين، إذ قال: « المملكة واحدة من الدول المؤسسة للأمم المتحدة، ونحن نؤمن بمبادئ الأمم المتحدة وسيادة القانون وسيادة الدول ».

وأضاف: «مشكلتنا في الشرق الأوسط مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة، وتعمل بشكل صارخ يخترق كل قوانين وأعراف الأمم المتحدة، بتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والترويج لأيدولوجيات عابرة للحدود ليست لها علاقة بمصالح الدول».