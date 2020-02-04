بالفيديو.. ضابط تركي يشرح لمرتزقة كيفية تفخيخ السيارات في ليبيا

طرابلس(صدى):

أزاح اللواء أحمد المسمارى، الناطق الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الستار عن مقطع فيديو يظهر فيه ضابط مخابرات تركي، يدرب مرتزقة سوريين، على عمليات التفجير والتفخيخ.

ويسمع صوت لشخص يتحدث اللهجة السورية في الفيديو، وهو يشرح باستفاضة لشخص يدعوه أحمد، كيف يلصق مغناطيسا بسيارة لإصابة الأهدف المراد تفجيرها؛ فيما قال اللواء المسمارى، أن العقيد غازى يجيد الحديث بالعربية، غير أنه لا يستطيع الكتابة بها، وأنه قائد عمليات المرتزقة فى طرابلس.

وقال أن هناك ضباطًا أتراك ومرتزقة سوريين يقاتلون فب صفوف المليشيات التابعة للوفاق، كما أن العقيد غازى مساعد لضابط تركي آخر يدعى “أبو الفرقا” الذي وصفه بأنه يعتبر الحاكم العسكري التركي في طرابلس، ويطلق عليه “سليماني تركيا”.