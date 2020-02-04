الاتصال الموحد« 1933» بالشؤون الإسلامية ينهي حل أكثر من 14043 بلاغاً

سعيد العجل(صدى):

انهى مركز خدمة الاتصال الموحد “1933” بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منذ إطلاقه قبل عام تقريباً وحتى تاريخ 27/5/1441هـ، حل أكثر من 14043 بلاغاً، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية، وشؤون الوزارة، وقد قام فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عمل مركز الاتصال الموحد “1933” منذ انطلاقته بتاريخ 15/2/1440ه حتى 27/5/1441هـ، وأوضح التقرير أن المركز تلقى 4678 بلاغاً بمنطقة الرياض، و2756 بلاغاً بمنطقة مكة المكرمة، و1856 بلاغاً في المنطقة الشرقية، و981 بلاغاً بمنطقة عسير، و741 بلاغاً بمنطقة القصيم، و696 بلاغات في منطقة المدينة المنورة، و591 بلاغات بمنطقة جازان، كما تم تلقي 497 بلاغاً بمنطقة الجوف، و309 بلاغاً في منطقة حائل، و360 بلاغاً بمنطقة تبوك، فيما تلقى المركز 191 بلاغاً بمنطقة الحدود الشمالية، و204 بلاغاً بمنطقة الباحة، و183 بلاغاً في منطقة نجران.

فيما أكدت الوزارة على دور المواطن في التبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة، إدراكاً منها على أهمية دورهم المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن، حيث يقوم فريق مركز خدمة الاتصال الموحد “1933” بالتواجد على مدار الساعة خلال جميع أيام الأسبوع.

يشار إلى أن مركز خدمة الاتصال الموحد “1933” أطلقه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، في إطار جهود الوزارة للقيام بواجبها في خدمة بيوت الله والعناية بها وتهيئتها على الوجه الأكمل، وكذلك جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وما يتعلق بالدعوة إلى الله التي تنفذها الوزارة عبر برامج ومناشط متعددة، وما تقوم به المكاتب التعاونية من جهود لتوعية أفراد المجتمع وتبصيرهم بأمور دينهم، ولتطوير العمل بالوزارة بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 في تقديمها للخدمات، ومتابعة احتياجات المواطنين لتعزيز مسيرة التطور والنماء، والارتقاء بالخدمات للتيسير على المواطنين وراحتهم.