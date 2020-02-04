تعليم الحدود الشمالية برنامج تدريبي (وقولوا للناس حسنا )

رافع فريح(صدى):

ضمن فعاليات مبادرة (وقولو ا للناس حسنا )لمساعدة الشؤون التعليمية الأستاذة :نورة بنت عبدالعزيز الفايز بتعليم منطقة الحدود الشمالية والتي تنفذها الشؤون التعليمية من الفترة٢-٢٨ /٦/ /١٤٤١هـ أقيمت في مركز التدريب التربوي برنامج تدريبي عبر القاعة الإفتراضية للتعريف بالمبادرة وأهدافها لقائدات المدارس في محافظات المنطقة من تقديم رئيسة قسم القيادة المدرسية:نوير الباحوث والمشرفة التربوية :رجوى عودة .

‏ومن جهة آخرى عقد قسم النشاط العلمي في إدارة النشاط الطلابي بتعليم الشمالية ورشة عمل المسابقات العلمية حيث تتطرق رئيس قسم النشاط العلمي الاستاذ محمد العنزي إلى أهم المسابقات العلمية التي تشارك بها المنطقة على مستوى المملكة تم التعريف في الاولمبياد الدولي التى تشارك بها المملكة على مستوى دولي