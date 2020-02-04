بالفيديو.. لاعب برشلونة الصغير يحطم أرقام ميسي

وكالات(صدى):

أحدث اللاعب أنسو فاتي صاحب الـ17 عامًا القادم من دولة غينيا بيساو الصغيرة الواقعة غرب قارة أفريقيا، ضجة في عالم كرة القدم؛ حيث تألق مع برشلونة في مباريات دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوري الإسباني هذا العام، خاصة بعد تسجيله هدفين في المباراة الاخيرة لبرشلونة أمام ليفانتي من صناعة ميسي.

وعمل الهدف الذي سجله فاتي في مرمى أوساسونا على جعله ثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري الأسباني يسجل هدفًا، عن عمر 16 عامًا و304 يومًا، بعد كلًا من فابريس أولينغا، وإيكر مونيين، بينما حطم رقم ميسي وبويان كريكتش ليصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل في الليجا.

وأصبح أنسو فاتي أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يبدأ مباراة، حيث كان فيسينس مارتينيز أصغر لاعب بعمر (16 سنة و280 يومًا) في عام 1941، بينما شارك فاتي كأساسي للمرة الأول وهو يبلغ (16 عامًا و320 يومًا)؛ فيما تتصارع 3 منتخبات للحصول على خدماته وهي غينيا بيساو بلد المولد، وإسبانيا التي نشأ فيها، والبرتغال باعتبار أن غينيا بيساو كانت مستعمرة برتغالية في الماضي.