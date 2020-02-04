«الصمعاني»: التحول القضائي سيقضي على فساد الأراضي و«تجار الشنطة»
أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل أن القضاء في المملكة سيواصل مسيرة التطور المنهجي المؤسسي والمستند على الشريعة الإسلامية مع ترسيخ القضاء المؤسس واجتناب القضاء الفردي .
وتحدث “الصمعاني ” خلال لقاء معه ببرنامج ” في الصورة ” عن التحولات وتفعيل الإستئناف لأول مرة وجعل التقاضي على درجتين وتفعيل طريق النقد أمام المحاكم العليا .
واعترف “الصمعاني ” بنقص عدد القضاه ، لكنه أكد أن ذلك لن يؤثر على مسيرة التطوير التي ستقضي على الفسادبالأراضي ويحفظ حقوق المستحقين للسكن وغيرها من الحقوق .
وحول تجار ” الشنطة ” أكد الصمعاني أن محاكم التنفيذ ملزمة بتنفيذ السندات التنفيذية المطابقة للنظام ولن ينظر لشخص خالف النظام وستكون هناك تنظيمات تحد من تلك المخالفات .
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