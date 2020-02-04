«الصمعاني»: التحول القضائي سيقضي على فساد الأراضي و«تجار الشنطة»

حمود العنزي(صدى):

أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل أن القضاء في المملكة سيواصل مسيرة التطور المنهجي المؤسسي والمستند على الشريعة الإسلامية مع ترسيخ القضاء المؤسس واجتناب القضاء الفردي .

وتحدث “الصمعاني ” خلال لقاء معه ببرنامج ” في الصورة ” عن التحولات وتفعيل الإستئناف لأول مرة وجعل التقاضي على درجتين وتفعيل طريق النقد أمام المحاكم العليا .

واعترف “الصمعاني ” بنقص عدد القضاه ، لكنه أكد أن ذلك لن يؤثر على مسيرة التطوير التي ستقضي على الفسادبالأراضي ويحفظ حقوق المستحقين للسكن وغيرها من الحقوق .

وحول تجار ” الشنطة ” أكد الصمعاني أن محاكم التنفيذ ملزمة بتنفيذ السندات التنفيذية المطابقة للنظام ولن ينظر لشخص خالف النظام وستكون هناك تنظيمات تحد من تلك المخالفات .