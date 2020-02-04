فوز العتيبي تستفز متابعيها بصورة «خادشة للحياء»
أثارت فوز العتيبي، الجدل مجددًا بصورة اعتبرها المتابعون خادشة للحياء؛ حيث ظهرت فيها وهي تجلس على رجليْ زوجها بشكل مثير واستفزازي.
ونشرت فوز العتيبي الصورة، عبر حسابها على موقع التدوين الصغير تويتر؛ معلقةً: ” الصورة عجبتني “؛ بينما اعتبر المتابعون هذا السلوك منافيا للعادات والتقاليد في المملكة.
وكانت قد نشرت مقاطع جريئة مع زوجها كان آخرها خلال رأس السنة؛ حينما ظهرت في مقطع فيديو وهي في حضن زوجها أمام برج خليفة في دولة الإمارات ويقومان بتقبيل بعضهما على الملأ بشكل حميمي عرضهما لهجوم كبير لتصرفاتهما الاستفزازية.
القرني[email protected]@… … … .عاآآآآقرهم😉👌[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 48 دقيقة
تخلخلي تخلخلي
يعني التعري منافيا للعادات والتقاليد يعني يحاسبون على شي هامشي وليس حرام او شرك استعيذوا بالله ان تقتلوه او تضروه او غيره وهو مجرم ان شاء الله بري من الحرام والشرك وكذلك تمكرون
استغفرالله[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 31 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
على بالها اللي جالسة تسويه حضارة هذا اسمه غرور من الشيطان يزين لها ويستدرجها المسكينة شايفة نفسها انها خلاص وصلت لقمة المجد بهذا العمل المخزي وهي ضحية مؤامرة ظلامية ! الله يهديها ويصلحها ويسترها ويستر على بنات المسلمين
fares[ عدد التعليقات: 1451 ] نشر منذ 25 دقيقة
يمكن ودها في الموضوع اللي خبركم به ونفسها …………………