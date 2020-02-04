وفاة الفنانة نادية لطفي بعد صراع مع المرض

القاهرة(صدى):

كشف أشرف زكي نقيب الممثليين في مصر، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي عن عمر يناهز الـ83 عامًا، وذلك بعدما شهدت حالتها الصحية تدهورًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وكانت الراحلة قد شعرت بحالة إعياء شديدة إثر نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية.

وتعتبر الفنانة نادية لطفي واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ مصر، ولدت في 3 يناير عام 1937، واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي، فيما كان لها دورًا قويًا في حرب 6 أكتوبر، وفضحها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال حصار بيروت.