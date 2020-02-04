«كاف» يصدر قراراته ضد الهلال السوداني ولن يتأثر بقرار الأهلي

وكالات(صدى):

كشف مصدر مطلع في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن قرار «الكاف» بشأن أحداث مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني، لن يتأثر بعدم رفع شكوى من قبل النادي المصري.

وأكد المصدر، أن القرار ضد الهلال السوداني سيصدر وفقا للوائح والقوانين المقامة عليها البطولة، إذ يستند «كاف» في قراراته ضد أي أحداث أو تجاوزات وفقا لتقرير مراقب المباراة وحكم المباراة .

وكان الكاف، قد فاتح تحقيقًا عاجلًا في أحداث المباراة وينتظر تقرير مراقب المباراة وحكم المباراة، لاتخاذ القرار.

وأعلن الأهلي المصري، أنه لن يقدم شكوى ضد نادي الهلال السوداني في «كاف»؛ حفاظًا على العلاقات التاريخية بين البلدين وجهود الأمن السوداني في احتواء الموقف.

وكان الأهلي قد تعادل بنتيجة 1-1 مع الهلال في أم درمان وخطف بطاقة التأهل لربع النهائي بينما ودع الفريق السوداني البطولة.

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