ضابطان يُطلقان كلبًا بوليسيًا على عامل من باب اللهو

خالد الظفيري(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، القبض على ثلاثة أشخاص إثر إطلاقهما كلبًا بوليسيًا على عامل توصيل مطعم من باب اللهو.

وأبلغ العامل الهندي، الأجهزة الأمنية بأنه تعرض لهجوم من كلب بإيعاز من 3 أشخاص، وعند وصول رجال الأمن إلى الموقع تبيّن إصابة العامل بجرح بالغ في يده وتم نقله إلى المستشفى.

وأوضح العامل، أنه توجه لإحدى الشقق في منطقة الجابرية لإيصال طلبية، إلا أنه فوجئ بثلاثة أشخاص يطلقون كلبا بوليسيا عليه ويسلبون هاتفه النقال.

واستدعت الأجهزة الأمنية، المتهمين وتبيّن أن اثنين منهم ضابطان في الجيش الكويتي، وكلاهما برتبة ملازم أول، وأنكروا الادعاءات بحقهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.